Упростите,пожалуйста, выражения : 1) tg ( \frac{5 \pi }{6} + a) ; 2) 5ctg( \frac{ \pi }{2} + a) - tg a

Алгебра
Упростите,пожалуйста, выражения : 1) tg ( \frac{5 \pi }{6} + a) ; 2) 5ctg( \frac{ \pi }{2} + a) - tg a
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) tg(5pi/6) + a; tg(5pi/6) = -(sqrt(3)/3); -(sqrt(3)/3) + a. 2)(5ctg(pi/2) + a) - tga; ctg(pi/2) = 0; (5*0 + a) - tga = a - tga.
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