Звідки з"явилися в нашій мові слово канікули
Литература
Звідки з"явилися в нашій мові слово канікули
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите,пожалуйста, выражения : 1) tg ( \frac{5 \pi }{6} + a) ; 2) 5ctg( \frac{ \pi }{2} + a) - tg a
Математика
Математика
Музее надо сделать витрину для мелких экспонатов стекло для витрины уже есть это ??вадрат площадью 64 дециметра в квадрате осталось сделать ящик дл...
Математика
В трех коробках лежат елочные шары: а одной два красных, в другой красный и синий, в третьей два синих шара. На корбках написано Два красных, крас...