Помоги сделать окр мир.6 з,

Биология
Помоги сделать окр мир.6 з,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пищевая сода растворяется ,крахмал не растворяется
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