Найти наименьшее общее кратное а)35 и 14 б)4,5 и 12
Математика
Найти наименьшее общее кратное а)35 и 14 б)4,5 и 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 70и на то делится и на то 2 54и на то делится и на то
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