ПОМОГИТЕ СРОЧНО пожалуйста решить задания по геометрии!! Не понимаю тему, поэтом??, пожалуйста, как можно более развернуто!(
Геометрия
ПОМОГИТЕ СРОЧНО пожалуйста решить задания по геометрии!! Не понимаю тему, поэтом??, пожалуйста, как можно более развернуто!(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,а)точки А, В, С, N, М. 1,б) плоскость (А, К, М) 1,в)прямая АС. 2) через три точки можно провести лишь одну плоскость. Верно. 3) Данные точки должны лежать на одной прямой.
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