Вычислите √6⁴*2⁶= 3√(-7)⁴*(0,1)⁶=
Математика
Вычислите √6⁴*2⁶= 3√(-7)⁴*(0,1)⁶=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√6⁴*2⁶=36*64=2304 что бы легче было, можно разложить на множители 6^4=3*3*3*3*2*2*2*2, что бы извлечь корень 4 степени просто убери 4 пары чисел две 3 и две 2, на будущее для облегчения жизни получается = 3*3*2*2=36 c 7 также, просто убери 2 цифры 3*49*0,000001=0.000147
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