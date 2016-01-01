Срочно помогите пожалуйста в каком предложении один второстепенный член зависит от другого? напишите предложение просто
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Срочно помогите пожалуйста в каком предложении один второстепенный член зависит от другого? напишите предложение просто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,наверное тихая ночь украшена звездами,звездами (какими?) Светлыми
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