Вычислите 4 3+ 3 4 ;0,6 3-0,4 3; 0,12*5 4

Алгебра
Вычислите 4 3+ 3 4 ;0,6 3-0,4 3; 0,12*5 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43+34=77; 0,63-0,43=0,2; 0,12*54=6,48 (если я так поняла)
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