Найди лишнее слово. Объясни. 1. Жаловаться,сетовать,хныкать,роптать. 2. Вода,води??ь,водник. 3. Подстаканник,подснежник,подлокотник,подорожник. 4. Ножницы,лыжи,шорты,брюки. НУЖНО ОЧЕНЬ

Русский язык
Найди лишнее слово. Объясни. 1. Жаловаться,сетовать,хныкать,роптать. 2. Вода,води??ь,водник. 3. Подстаканник,подснежник,подлокотник,подорожник. 4. Ножницы,лыжи,шорты,брюки. НУЖНО ОЧЕНЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Роптать.Все остальное жаловаться,а роптать это обижаться. 2.Водить.-Глагол,никак не связанный с водой. 3.Скорее всего "подстаканник",т.к. тут удвоенная" Н" 4.Лыжи.т.к. можно сказать лыжа,а "брюка" или "ножница"- нет.
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