Найди лишнее слово. Объясни. 1. Жаловаться,сетовать,хныкать,роптать. 2. Вода,води??ь,водник. 3. Подстаканник,подснежник,подлокотник,подорожник. 4. Ножницы,лыжи,шорты,брюки. НУЖНО ОЧЕНЬ

Гость: Гость:

1.Роптать.Все остальное жаловаться,а роптать это обижаться. 2.Водить.-Глагол,никак не связанный с водой. 3.Скорее всего "подстаканник",т.к. тут удвоенная" Н" 4.Лыжи.т.к. можно сказать лыжа,а "брюка" или "ножница"- нет.