Найди лишнее слово. Объясни. 1. Жаловаться,сетовать,хныкать,роптать. 2. Вода,води??ь,водник. 3. Подстаканник,подснежник,подлокотник,подорожник. 4. Ножницы,лыжи,шорты,брюки. НУЖНО ОЧЕНЬ
Русский язык
Найди лишнее слово. Объясни. 1. Жаловаться,сетовать,хныкать,роптать. 2. Вода,води??ь,водник. 3. Подстаканник,подснежник,подлокотник,подорожник. 4. Ножницы,лыжи,шорты,брюки. НУЖНО ОЧЕНЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Роптать.Все остальное жаловаться,а роптать это обижаться. 2.Водить.-Глагол,никак не связанный с водой. 3.Скорее всего "подстаканник",т.к. тут удвоенная" Н" 4.Лыжи.т.к. можно сказать лыжа,а "брюка" или "ножница"- нет.
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