Как в учебнике по русскому языку 4 класса 1 часть А.В.Полякова сделать №70

Русский язык
Как в учебнике по русскому языку 4 класса 1 часть А.В.Полякова сделать №70
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Автор: Гость
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Гость:
Такое задание? или в учебнике не это ??? сделай фото задания
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