Правильные ли предложения? 1.Look at that woman.She wears a beautiful dress. 2. I'm not working on Thursdays.It's my day off.

Английский язык
Правильные ли предложения? 1.Look at that woman.She wears a beautiful dress. 2. I'm not working on Thursdays.It's my day off.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом не правильно Во втором всё правильно
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