В начале пути тело покоилось.Через 15 секунд тело прошло путь равный 900 метров.Чему равно ускорение тела ?

Физика
В начале пути тело покоилось.Через 15 секунд тело прошло путь равный 900 метров.Чему равно ускорение тела ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = at^2/2 a =2s/t^2 a= 1800/225 a=8 м/c^2
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