В образце природной воды имеются растворенной соли и взвешенные частички песка. предложите, как избавиться от всех этих примесей и получить чистую воду.
Химия
В образце природной воды имеются растворенной соли и взвешенные частички песка. предложите, как избавиться от всех этих примесей и получить чистую воду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пропустить раствор через бумажный фильтр, чтобы отделить от песка; 2) сделать вакуум (допустим из полиэтилена), чистая вода соберется на стенках, а соль останется. мб так :D
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