В образце природной воды имеются растворенной соли и взвешенные частички песка. предложите, как избавиться от всех этих примесей и получить чистую воду.

Химия

В образце природной воды имеются растворенной соли и взвешенные частички песка. предложите, как избавиться от всех этих примесей и получить чистую воду.

Автор: Гость