Ответьте на вопрос пожалуйста: Значение географической широты уменьшается от экватора к полюсам?
География
Ответьте на вопрос пожалуйста: Значение географической широты уменьшается от экватора к полюсам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше расстояние от экватора до какой -либо параллели, тем больше значение широты.
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