1.Перестройте конструкции с формами первого лица в пассивные и безличные. 1) Мы об??аружили закономерность. 2) Стоит сказать, что для нас важен вопрос… 3) Мы построили график. 4) По моим наблюдениям за растениями… 5) Целью наш...

Гость: Гость:

1) мы не нашли закономерности 2) Для нас совершенно не важен вопрос... 3) Нам не нужен график 4) Я не наблюдал за растениями 5) Нам не нужна цель работы 6) Мы не написали.... 7) Не будем приводить примеры подобных нарушений. (возможно не правильно. не уверен в правильности ответа)