1.Перестройте конструкции с формами первого лица в пассивные и безличные. 1) Мы об??аружили закономерность. 2) Стоит сказать, что для нас важен вопрос… 3) Мы построили график. 4) По моим наблюдениям за растениями… 5) Целью наш...
Русский язык
1.Перестройте конструкции с формами первого лица в пассивные и безличные. 1) Мы об??аружили закономерность. 2) Стоит сказать, что для нас важен вопрос… 3) Мы построили график. 4) По моим наблюдениям за растениями… 5) Целью нашей работы является… 6) Как мы уже писали … 7) Приведем примеры подобных нарушений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) мы не нашли закономерности 2) Для нас совершенно не важен вопрос... 3) Нам не нужен график 4) Я не наблюдал за растениями 5) Нам не нужна цель работы 6) Мы не написали.... 7) Не будем приводить примеры подобных нарушений. (возможно не правильно. не уверен в правильности ответа)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком предложении один второстепенный член зависит от другого второстепенного члена? номер 129 пожалуйста
Химия
Задание № 2 Докажите, что бутан и пропан являются гомологами Задание № 3 Какая ??лина углерод – углеродной связи в молекулах алканов? Задан...
География
Литература
Нужно сочинить басню в стихотворной форме и про животных! Прошу помогите очень н??до ,а сам не могу придумать!