Задание № 2 Докажите, что бутан и пропан являются гомологами Задание № 3 Какая ??лина углерод – углеродной связи в молекулах алканов? Задание № 4 Напишите и назовите структурные формулы изомеров циклогексана Задание № 5 ...
Химия
Задание № 2 Докажите, что бутан и пропан являются гомологами Задание № 3 Какая ??лина углерод – углеродной связи в молекулах алканов? Задание № 4 Напишите и назовите структурные формулы изомеров циклогексана Задание № 5 Напишите и назовите структурную формулу 1,2 –дибром-2-метилпентана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гомологи-это вещества, которые сходны по строению и химическим свойствам, но отличаются по составу молекул на одну или несколько групп CH2. С3H8 - пропан, C4H10 - бутан.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Литература
Нужно сочинить басню в стихотворной форме и про животных! Прошу помогите очень н??до ,а сам не могу придумать!
Русский язык
Укажите глагол, который с не пишется слитно. А (не)подчиняться Б (не)разговаривать В (не)соглашаться Г (не)годовать
Математика
Ребят, не могу вспомнить что делать в такой ситуации -8x^2+x+2.5=0 по идее переднее чи??ло умножаеться на последнее что бы в начале не было эти...