В каком предложении один второстепенный член зависит от другого второстепенного члена? номер 129 пожалуйста

Русский язык
В каком предложении один второстепенный член зависит от другого второстепенного члена? номер 129 пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
В 3 (от ветки родимой)
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