Помагите пожалуйста, хочу быть уверен правильно ли я сделал

Русский язык
Помагите пожалуйста, хочу быть уверен правильно ли я сделал
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Гость:
Текст - повествование
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