Вопросы по тексту,,Ромео и Джульетта" 1.В кого был влюблен Ромео перед тем как встретил Джульетту? 2.Кого убил Ромео? 3.Сколько лет было Джульетте,когда она познакомилась с Ромео? 4.Ромео был единственным сыном в семье Монт...

Литература

Вопросы по тексту,,Ромео и Джульетта" 1.В кого был влюблен Ромео перед тем как встретил Джульетту? 2.Кого убил Ромео? 3.Сколько лет было Джульетте,когда она познакомилась с Ромео? 4.Ромео был единственным сыном в семье Монтеки? 5.За кого хотели выдать замуж родители Джульетту? 6.Где Ромео первый раз встретил Джульетту и влюбился? 7.Где происходит действие трагедии? 8.Зачем монарх Лоренцо обвенчал Ромео и Джульетту? 9.Что сделал Меркунно,когда умирал?

Автор: Гость