Вопросы по тексту,,Ромео и Джульетта" 1.В кого был влюблен Ромео перед тем как встретил Джульетту? 2.Кого убил Ромео? 3.Сколько лет было Джульетте,когда она познакомилась с Ромео? 4.Ромео был единственным сыном в семье Монт...

Литература
Вопросы по тексту,,Ромео и Джульетта" 1.В кого был влюблен Ромео перед тем как встретил Джульетту? 2.Кого убил Ромео? 3.Сколько лет было Джульетте,когда она познакомилась с Ромео? 4.Ромео был единственным сыном в семье Монтеки? 5.За кого хотели выдать замуж родители Джульетту? 6.Где Ромео первый раз встретил Джульетту и влюбился? 7.Где происходит действие трагедии? 8.Зачем монарх Лоренцо обвенчал Ромео и Джульетту? 9.Что сделал Меркунно,когда умирал?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В кого был влюблен Ромео перед тем, как встретить Джульетту? ( Розалин ) 2.Меркуцио 3.14 лет 4.Да 5. За Париса 6.На балу  7. Верона  8.  Чтобы прекратить вражду между семьями 9. Проклял оба дома   Держи)
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