Какие есть природные зоны суши?
География
Какие есть природные зоны суши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природная зона суши лишь одна сухопутная а морская уже к морю относится
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