Помогите решить задачу! С решением !Из пункта А в пункт Б вышла грузовая машина со ??коростью 35км/ч, а через 5 часов вслед вышла машина со скоростью 55км/ч и прибыла в пункт Б на 3 часа раньше грузовой. Найдите расстояние межд...

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Если машина вышла на 5 ч. позже грузовой и прибыла на 3 часа раньше, то на 8 часов она ехала по дороге меньше, значит, грузовая затратила на дорогу на 8 часов больше. Поэтому Х - время машины в пути, значит расстояние будет 55 * Х Х+8 - время грузовой машины в пути, тут расстояние 35 * (Х+8) А т.к. расстояние они прошли одинаковое, то получаем 55 * Х = 35 * (Х+8) 55Х = 35Х + 280 55Х - 35Х = 280 20Х = 280 Х = 280/20 Х = 14 (ч) 55 * 14 = 770 (км) - расстояние Ответ: 770 км расстояние между городами