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-25а+10а^2-а^3 помогите решить
Алгебра
-25а+10а^2-а^3 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-25а+10а²-а³=-а(25-10а+а²)=-а(5-а)²
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