По графику зависимость про-екции скорости от времени опреде-лите: a. характер дви??ения; b. модуль начальной скорости; c. проекцию ускорения; d. направление вектора ускорения; e. скорость через 2с после начала движения
Физика
По графику зависимость про-екции скорости от времени опреде-лите: a. характер дви??ения; b. модуль начальной скорости; c. проекцию ускорения; d. направление вектора ускорения; e. скорость через 2с после начала движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) за одинаковые промежутки времени скорость увеличивается на одно и тоже значение, другими словами, закон изменения скорости вдоль оси ОХ - линейный, что означает, что тело движется с ускорением (скорость меняется) при чем постоянным (меняется одинаково) равноускоренное движение b) модуль начальной скорости вдоль оси ОХ: м/с с) d) вектор ускорения направлен так же, как направлен вектор e) найдем закон изменения скорости: тогда:
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