Розтавте коефіцієнти(Роставте коефециенты) : Mg + H2SO4=MgSO4 + H2S + H2O
Химия
Розтавте коефіцієнти(Роставте коефециенты) : Mg + H2SO4=MgSO4 + H2S + H2O
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