Русский 6 класс составьте план текста в такой последовательности: выпишите из абз??ца 2-3 опорных слова Вечером как всегда на мои именины....

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2. Публицистический стиль речи В отличие от научного стиля, публицистический стиль более противоречивый и неоднозначный. Главная его особенность: он используется для «промывки мозгов» в СМИ, а, следовательно, изначально необъективен и содержит оценку автора происходящих событий, явлений или объектов. Публицистический стиль широко используется для манипулирования. Рассмотрим на примерах. Допустим, в деревне Эксперименталово местный житель дядя Ваня провел ряд испытаний нового химического препарата на курице, в результате чего она стала нести золотые яйца. А теперь давайте посмотрим, как эту информацию может донести до нас публицистический стиль: Пример публицистического стиля речи №1 Невероятное открытие! Житель глухой деревни Эксперименталово изобрел новый препарат, заставляющий куриц нести золотые яйца! Тайна, над которой не одно столетие бились величайшие алхимики мира, наконец, раскрыта нашим соотечественником! Пока от изобретателя никаких комментариев не поступало, он, в данный момент, находится в сильном запое, однако можно однозначно сказать, что открытия таких патриотов, однозначно, стабилизируют экономику нашей страны и укрепят ее позиции на мировой арене как лидера в области добычи золота и производстве золотых изделий на десятки лет вперед. Пример публицистического стиля речи №2 Акт беспрецедентной жестокости и бесчеловечного отношения к животным проявил житель деревни Эксперименталово, который в своих корыстных целях с особым цинизмом использовал несчастных куриц для создания своего «философского камня» . Золото было получено, однако это живодера не остановило, и он, как абсолютно аморальный тип, ушел в глубочайший запой, даже не пытаясь помочь бедным созданиям, ставшим жертвой его вопиющих экспериментов. Сложно сказать, чем чревато такое открытие, однако, учитывая тенденции в поведении «ученого» , можно сделать вывод, что он явно замышляет захват власти над миром.