Начертите в тетради часть шкалы измерительного цилиндра с ценой деления 25 мл

Физика
Начертите в тетради часть шкалы измерительного цилиндра с ценой деления 25 мл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например такой вот не стандартный 
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