СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в какой речи используются данные фразеологизмы в книжной или разговорной речи объясните их значение крикнули в один голос, затаив дыхание, изо всех сил, пришли в себя, ни с того ни с сего, в пух ...

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СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в какой речи используются данные фразеологизмы в книжной или разговорной речи объясните их значение крикнули в один голос, затаив дыхание, изо всех сил, пришли в себя, ни с того ни с сего, в пух и прах

Автор: Гость