СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в какой речи используются данные фразеологизмы в книжной или разговорной речи объясните их значение крикнули в один голос, затаив дыхание, изо всех сил, пришли в себя, ни с того ни с сего, в пух ...

Русский язык
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в какой речи используются данные фразеологизмы в книжной или разговорной речи объясните их значение крикнули в один голос, затаив дыхание, изо всех сил, пришли в себя, ни с того ни с сего, в пух и прах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На самом деле, они используются и там, и там. Но 60 % моего мозга склоняется к книжному.
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