По картам атласа определите средние температуры января, июля в скандидавском п-острове
География
По картам атласа определите средние температуры января, июля в скандидавском п-острове
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Гость:
Какие по географии есть циклоны и антициклоны
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