В каком предложении один второстепенный член зависит от другого второстепенного члена
Русский язык
В каком предложении один второстепенный член зависит от другого второстепенного члена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птица летала на великолепных сине-жёлтых крыльях. Крыльях - косвенное дополнение. Крыльях (каких?) великолепных - великолепных - определение.
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