Помогите -5x при x1 ,,,,,,,,,

Алгебра
Помогите -5x при x1 ,,,,,,,,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверен, но предпологаю что 5x
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