Как решать это? желательно объяснение по пунктам.

Экономика
Как решать это? желательно объяснение по пунктам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Равновесие на рынке труда возникает, когда D=S 400 – 8W = 100 + 2W   10W=300      W = 30 - ставка зарплаты Количество нанятых работников  определим, подставив значение W:  400 - 8*30 = 100 + 2*30  L = 160 – количество нанятых работников

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