Как решать это? желательно объяснение по пунктам.
Экономика
Как решать это? желательно объяснение по пунктам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Равновесие на рынке труда возникает, когда D=S 400 – 8W = 100 + 2W 10W=300 W = 30 - ставка зарплаты Количество нанятых работников определим, подставив значение W: 400 - 8*30 = 100 + 2*30 L = 160 – количество нанятых работников
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