Начало реформации в европе. обновление христианства реферат
История
Начало реформации в европе. обновление христианства реферат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К 16 веку в различных областях жизни общества (и в экономике, и в политике и в духовной жизни) произошли грандиозные изменения. Появился человек с новыми ценностями: образованный, ценящий время, по новому относящийся к труду, который хочет познать и изменить существующий мир. Безусловно складыванию этих черт человека новой эпохи способствовало распространение гуманистических идей эпохи Возрождения. Изменения происходящие в сознании людей не могли не коснуться и вопросов религиозного мировоззрения и устройства церкви. Стремление части общества к выбору собственного жизненного пути, в том числе индивидуального общения с Богом, вылилось в Реформацию.
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