Ин яз курсы первое упр и второе упр помагите

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Ин яз курсы первое упр и второе упр помагите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) are you in year 8? (Не уверена) 2) are they from Greece? 3) are you fourteen?
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