Синтаксический разбор предложения засеребрился ствол старой осины
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Синтаксический разбор предложения засеребрился ствол старой осины
Ответ(ы) на вопрос:
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Засеребрился - глагол ствол - существительное старой - прилагательное осины - существительное Ствол (чего?) осины Осины(какой?) старой
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