( Выбирите 2 верных ответа) К абиотическим факторам относится: а) хищничество б) увлажнение в)паразитизм г) материнство д) освещенность е) забота о потомстве

Биология
( Выбирите 2 верных ответа) К абиотическим факторам относится: а) хищничество б) увлажнение в)паразитизм г) материнство д) освещенность е) забота о потомстве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) и д)  (т.к. абиотический фактор - это компоненты и явления неживой, неорганической природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы. Среди них главенствующую роль играют климатические (солнечная радиация, световой режим, температура, влажность, атмосферные осадки, ветер, давление и др.) и тд)
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