Помогите, сделать справку, расписку, доверенность на основе Русской сказки.Заранее спасибо.
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Помогите, сделать справку, расписку, доверенность на основе Русской сказки.Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка "Царевна лягушка." Расписка в получении волшебного клубка с.Кукобой Ярославской области Доисторические времена, 2000 г. от сотворения мира Я, Яга Виевна Костяная нога, паспорт серия 35 АД номер 666666, проживающая по адресу: Ярославская область, Первомайский район, село Кукобой,д. Избушка на курьих ножках, выдала Иоанну Царевичу, сыну царя Берендея, клубок волшебный (1 штука). Волшебный клубок передала Я.В. Костяная нога (подпись) Доисторические времена, 2000г.от сотворения мира. Клубок принял И.Б.Царевич (подпись) Доисторические времена, 2000г.от сотворения мира.
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