Нужен сделать 6-й номер
Биология
Нужен сделать 6-й номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 5 ЗАДАНИИ ОШИБКА --- ТРЕТИЙ РИСУНОК НЕ БАКТЕРИИ, А ГРИБЫ - ДРОЖЖИ № НАЗВАНИЕ ЦАРСТВ НАЗВАНИЕ ВИДОВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 1. БАКТЕРИИ ПОЧВЕННЫЕ, ГНИЕНИЯ, КЛУБЕНЬКОВЫЕ 2. ГРИБЫ ПОДБЕРЕЗОВИК, БЕЛЫЙ ГРИБ, ДРОЖЖИ, ТРУТОВИК, ЧАГА 3. РАСТЕНИЯ ВОДОРОСЛЬ ХЛАМИДОМОНАДА, МОХ СФАГНУМ, ПАПОРОТНИК ОРЛЯК, СОСНА, ЕЛЬ, ЯБЛОНЯ, ВИШНЯ, СМОРОДИНА 4. ЖИВОТНЫЕ АМЕБА, ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЬ, РАК, ГИДРА, СОБАКА, КОШКА, СЛОН, КИТ
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