Составьте предложение со словами: Общаться Чат Зависеть от Гигантский Супер-болтовня В наше время

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Составьте предложение со словами: Общаться Чат Зависеть от Гигантский Супер-болтовня В наше время
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю общаться с моими друзьями я открыл чат что бы поболтать с друзьями мне на день рождения приготовили гигантский торт когда я общаюсь с моим другом у нас начинается Супер-Болтовня ,,в наше время не было телефонов и компьютеров"-сказала бабушка
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