Помогите перевести плз! плз! плз!

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Турбо-вечер в Тюрингии.В прошлую субботу для молодежи Тюрингена наступила кульминация года! Знаменитая во всей Германии группа Турбо, во время своего тура по Германии, дала концерт в зале Эрфурта. Несмотря на то , что концерт начинался в 20.30, но уже с раннего обеда молодежь ждала около касс, чтобы заполучить последние билеты. Концерт имел огромный успех. К этому успеху имели отношение и шесть школьников Тюрингии, которые проводили предварительную программу (разогрев). Группа "Голод" играла классную музыку: немного Поп, немного Свинг, в любом случае - смесь (микс), от этого становишься "голодным" еще более.