Помогите решить неравенство 3x^2-2xy+2x^2+8x+4ygt;= -12 . Даю 50 баллов, Срочно сегодня надо
Математика
Помогите решить неравенство 3x^2-2xy+2x^2+8x+4ygt;= -12 . Даю 50 баллов, Срочно сегодня надо
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