ПОМОГИТЕ:c !!!! нужно составить краткий план по тексту: Надо всю жизнь учиться, учиться и учиться у жизни, у науки, думать и анализировать. Не успокаивайтесь на достигнутом, идите смело вперед. Помните, что жизнь и наука все вр...

Русский язык

ПОМОГИТЕ:c !!!! нужно составить краткий план по тексту: Надо всю жизнь учиться, учиться и учиться у жизни, у науки, думать и анализировать. Не успокаивайтесь на достигнутом, идите смело вперед. Помните, что жизнь и наука все время идут вперед и отставать нельзя. В работе будьте точны, аккуратны и наблюдательны. Помните драгоценные слова Павлова: " Наблюдательность и еще раз наблюдательность". Нужно организовать свой труд, создать систему в работе. Производительность труда каждого человека повышается, если он продумал заранее все, что ему надо сделать, и не разбрасывается, некидается от одного к другому, бросая незаконченное. Каждый человек должен избрать ту профессию, ту жизненную работу, которая наиболее соответствует его природным способностям и наклонностям. Тогда он будет работать, как говорится, не за страх, а за совесть. Любимому делу человек отдает все силы, всю энергию, все знания, и тогда это дело будет выполняться лучше, отдача, как говорят, будет больше. Недаром Павлов говорил, что наука требует от ученого всей жизни, всех помыслов. Но молодой специалист не может быть односторонним в своем развитии и не видеть ничего, кроме своей специальности. Это глубокая ошибка. Советский молодой специалист должен быть культурным и разносторонне образованным человеком, знающим и любящим свое дело, науку, искусство, музыку, театр, спорт. Мне хочется пожелать молодежи, чтобы она была хорошо подготовлена к работе и не только в научном, но и в физическом отношении. Каждый должен быть закален, уметь хорошо плавать, бегать, стрелять, знать основы радиотехники. Наша молодежь должна всегда помнить, что она служит народу, Родине, прогрессу, делу мира. На нее смотрят сотни миллионов молодых глаз всего мира. И поэтому она должна высоко держать знамя Коммунистического Союза Молодежи, носящего имя великого основателя Советского государства, Владимира Ильича Ленина.

Автор: Гость