Как ты думаешь, почему свобода не может быть бесконечной
Обществознание
Как ты думаешь, почему свобода не может быть бесконечной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что ей нет восемнадцати
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