У племени папуасов было 26 слитков золота, 22 редких жемчужин, 23 стеклянных бус. Они ??огут обменять у белых людей слиток золота и жемчужину на одни бусы, один слиток и одни бусы на одну жемчужину, либо одну жемчужину и одни б...
Математика
У племени папуасов было 26 слитков золота, 22 редких жемчужин, 23 стеклянных бус. Они ??огут обменять у белых людей слиток золота и жемчужину на одни бусы, один слиток и одни бусы на одну жемчужину, либо одну жемчужину и одни бусы на один золотой слиток. После долгих обменов у папуасов осталась только одна вещь. Какая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 22 Ж и 22 Б получили 26+22=48 З и 23-22=1 Б. З+Б=Ж+47 З. З+Ж=Б+46 З. И так далее, сдаем по 1 слитку золота, остается 1 слиток золота и 1 жемчужина. Меняем их на бусы. Ответ: Бусы.
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