У племени папуасов было 26 слитков золота, 22 редких жемчужин, 23 стеклянных бус. Они ??огут обменять у белых людей слиток золота и жемчужину на одни бусы, один слиток и одни бусы на одну жемчужину, либо одну жемчужину и одни б...

Математика
У племени папуасов было 26 слитков золота, 22 редких жемчужин, 23 стеклянных бус. Они ??огут обменять у белых людей слиток золота и жемчужину на одни бусы, один слиток и одни бусы на одну жемчужину, либо одну жемчужину и одни бусы на один золотой слиток. После долгих обменов у папуасов осталась только одна вещь. Какая?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 22 Ж и 22 Б получили 26+22=48 З и 23-22=1 Б. З+Б=Ж+47 З. З+Ж=Б+46 З. И так далее, сдаем по 1 слитку золота, остается 1 слиток золота и 1 жемчужина. Меняем их на бусы. Ответ: Бусы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Добрый день. Помогите пожалуйста с решением.
Ответить
География
Различие глобуса географич. карты и плана местности
Ответить
Геометрия
Из вершины угла проведен луч, перпендикулярный его биссектрисе и образующий со стороной данного угла угол, равный 150 градусам. Найдите величину да...
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!!!!! 6-7 сложносочиненных предложений из худ.литературы
Ответить
Другие предметы
З чим можна порівняти хмари?
Ответить