У племени папуасов было 26 слитков золота, 22 редких жемчужин, 23 стеклянных бус. Они ??огут обменять у белых людей слиток золота и жемчужину на одни бусы, один слиток и одни бусы на одну жемчужину, либо одну жемчужину и одни б...

Математика

У племени папуасов было 26 слитков золота, 22 редких жемчужин, 23 стеклянных бус. Они ??огут обменять у белых людей слиток золота и жемчужину на одни бусы, один слиток и одни бусы на одну жемчужину, либо одну жемчужину и одни бусы на один золотой слиток. После долгих обменов у папуасов осталась только одна вещь. Какая?

Автор: Гость