Функции чешуйчатого эпителия

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Эпителиальная ткань по функциональному признаку делится на следующие типы: поверхностный эпителий, железистый эпителий и сенсорный эпителий.Клетки эпителия примыкают к тонкой базальной мембране (базальная ламина, гиалиновая мембрана, гладкая мембрана), которая обеспечивает им механическую поддержку. Клетки поверхностного эпителия выстилают внутренние полости тела и его поверхность, осуществляя защитную функцию. Посредством процессов секреции (выделения веществ) ирезорбции (поглощения веществ) эпителиальные клетки обеспечивают взаимодействие организма с окружающей средой. Клетки железистого эпителия, образующие железы, выделяют секрет во внутренние полости или на поверхность тела посредством выводных протоков желез (экзокринные железы) или непосредственно в кровь (эндокринные или беспротоковые железы). Органы чувств содержат сенсорный эпителий, участвующий в сенсорном восприятии (например, эпителий глазной сетчатки).