Какой самый крупнейший финикийский город??
История
Какой самый крупнейший финикийский город??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тир-самый южный из финикийских городов. Он состоял из двух частей :поселения на материке и на острове. Остальное можно из виипедии взять.
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