Скласти і записати 3 речення про Софійский собор,використавши словосполучення: пам'ятка архітектури, Софійский собор, окраса Києва, золоті бані, древній Київ, дзвони Софії, подих століть.
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Скласти і записати 3 речення про Софійский собор,використавши словосполучення: пам'ятка архітектури, Софійский собор, окраса Києва, золоті бані, древній Київ, дзвони Софії, подих століть.
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