Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения расписать их классификации

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Популярное 14. Виды взаимоотношений между живыми организмами. Внутривидовые и межвидовые 68 ответов по экологии Взаимосвязи между организмами можно разделить на межвидовые и внутривидовые. Межвидовые отношения обычно классифицируются по “интересам”, на базе которых организмы строят свои отношения: Межвидовые взаимодействия значительно более разнообразны: -нейтрализм (оба вида не оказывают никакого воздействия друг на друга); -конкуренция (оба вида оказывают друг на друга неблагоприятное воздействие); --мутуализм (оба вида не могут существовать друг без друга); -паразитизм (паразитический вид тормозит рост и развитие своего хозяина); -хищничество (хищный вид питается своей жертвой); -аменсализм (один организм подавляет развитие другого); -комменсализм (комменсал получает пользу от другого вида, которому это объединение не безразлично). Внутривидовая конкуренция: – прямая конкуренция – животные дерутся между собой до смерти. У растений – аллопатия – выделение токсинов. – косвенная конкуренция – опосредованная, т. е. не напрямую. Внутривидовые взаимоотношения: –состязание; –соперничество; -взаимопомощь; –сотрудничество (стадо).