Русскому классику И.С Тургеневу принадлежат слова:"Берегите чистоту языка, как св??тыню!никогда не употребляйте иностранных слов.Русский язык так богат и гибок,что нам нечего брать утех,кто беднее нас".Вы согласны с писателем?М...
Русский язык
Русскому классику И.С Тургеневу принадлежат слова:"Берегите чистоту языка, как св??тыню!никогда не употребляйте иностранных слов.Русский язык так богат и гибок,что нам нечего брать утех,кто беднее нас".Вы согласны с писателем?Может быть,хотите поспорить?Пожалуйста! Выразите своё мнение в сочинении-рассуждении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русскому классику И.С. Тургеневу принадлежат слова: «Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». Многие согласятся, что эти слова уместны и в настоящее время. Богатство русского языка никуда не исчезло, но порою возникает ощущение, что потерян ключ от сокровищницы, где оно хранится. За последние 20 лет в русском языке появилось множество иностранных слов(менеджер, мерчендайзер, рисепшен). Конечно такие слова режут слух и становится немного обидно, почему мы русские не смогли найти в своём языке подходящих слов, чтобы обозначить, например, должность менеджера или дистрибьютора? Но, возможно, повода для тревоги, как такового нет? В русский язык ещё прежде входили иностранные слова. Во времена татаро-монгольского нашествия, 12-14 вв., русские переняли у ордынских племён элементы одежды, бытовые предметы, частично, манеру управления обществом и, как следствие, в русский язык вошли слова татарского происхождения(армяк, кафтан, колпак, сундук, сарай, кабак, кулак, кат, казна). Но русский язык не слился с иными(тюркскими) языками, не был ими поглощён. Некоторые иностранные слова не прижились, другие видоизменились и стали родными, нашими. Сейчас редко кто задумывается, что такие привычные слова, как кулак, кабак не являются исконно русскими. Успешно пройдя испытание востоком, русский язык в 18-19 вв. снова подвергся значительному влиянию с европейской стороны. Всё началось с Петра I, который ввёл в моду на всё европейское и повелел учиться у Европы уму-разуму. Сразу вспоминается, что в дворянском сословии было принято общаться между собой на французском языке. Некоторые представители высшего света почти не знали русского. Гувернёры, приглашённые воспитывать дворянских детей, в основном, были французами, и разговаривали со своими подопечными исключительно по-французски. Это было уже не проникновением отдельных иностранных слов в русский язык, а настоящая экспансия. Если французский был в ходу в светских беседах, в разговорах о культурных явлениях, кулинарии, то немецкий был широко распространён в научных кругах. И что же? Это непростое для русского языка время дало нам гениев русской литературы Пушкина(кстати он широко использовал в своих произведениях иностранные слова- боливар, денди, антраша), Гоголя, Достоевского, Тургенева. 19-й век назовут Золотым веком русской культуры. Снова русский язык с честью выдержал испытание, став ещё сильнее и богаче. Нечто подобное происходит с нашим языком сейчас. На этот раз в русский хлынули англоязычные слова, в основном, американского происхождения. В советское время экономика, как известно, жёстко контролировалась государством, все учреждения были государственными, но рухнул советский союз в стране бурными темпами начал развиваться бизнес(преимущественно по американской модели) и сразу оброс многочисленными американскими словами. Не все из них украшают русский язык, но угрозы ему, хочется верить они не нанесут. Слово мерчендайзер вряд ли приживётся в нашем языке, а слово менеджер уже успело стать привычным для слуха, своим и используется в различных словосочетаниях(менеджер продаж, менеджер по кадрам). Получается, в использовании иностранных слов нет угрозы русскому языку? Пока жив народ, есть национальное самосознание будет жить и язык. Только почему-то становится обидно за родную словесность, когда мэра называю сити-менеджер, денежный перевод- транш, а агенство по уборке помещений клининговая компания. Хочется воскликнуть не употребляйте бездумно иностранные слова! Давайте беречь чистоту русского языка!
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