Пожалуйста, помогите с задачей: одна сторона треугольника равна 4\5 м. Она на 7\10 м больше второй стороны и на 1\20 меньше третьей стороны. Найдите периметр треугольника.

Математика

Пожалуйста, помогите с задачей: одна сторона треугольника равна 4\5 м. Она на 7\10 м больше второй стороны и на 1\20 меньше третьей стороны. Найдите периметр треугольника.

Автор: Гость