Пожалуйста, помогите с задачей: одна сторона треугольника равна 4\5 м. Она на 7\10 м больше второй стороны и на 1\20 меньше третьей стороны. Найдите периметр треугольника.
Математика
Пожалуйста, помогите с задачей: одна сторона треугольника равна 4\5 м. Она на 7\10 м больше второй стороны и на 1\20 меньше третьей стороны. Найдите периметр треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 м -- 1ая сторона 4/5-7/10 -- 2ая сторона 4/5+1/20 -- 3яя сторона Р -- ? м 1) 4/5 - 7/10 = 8/10 - 7/10 = 1/10 м - 2ая сторона 2) 4/5 + 1/20 = 16/20 + 1/20 = 17/20 м - 3яя сторона P треуг. = а + b + c 3) 4/5 +1/10 + 17/20 = 16/20 + 2/20 + 17/20 = 35/20 = 7/4 = 1ц 3/4 м - периметр треугольника.
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