Изложение!!! 100-150 слов ----------------- Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на каменья отдохнуть и поглядеть сверхуца Енисей, как вдруг кто-то ...

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Изложение!!! 100-150 слов ----------------- Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на каменья отдохнуть и поглядеть сверхуца Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал: «Ой, змея, змея!..» И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела. Еще и подумать мы ничего не успели, как учитель оттолкнул нас, а сам схватил палку и принялся молотить по змее и по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки от подснежников. Змея кипела ключом и подбрасывалась на хвосте. — Не бейте через плечо! Не бейте через плечо! — кричали мы, но учитель не слышал нас. Он бил и бил змею, пока она не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи и обернулся. Руки его дрожали. Весь он дрожал. Ноздри и глаза его расширились, и весь он был белый. Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку. — Пойдемте, ребята, отсюда, — сказал учитель. Мы посыпались с горы, а он шел за нами и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится следом. Под горою учитель забрел в речку, попил из ладоней воды, побрызгал лицо, утерся платком и спросил: — А почему вы кричали, чтоб я не бил гадюку через плечо? Разве нельзя? — Закинуть же на шею змею можно. Она, зараза такая... Обовьется вокруг палки!.. — объяснили мы учителю, и кто-то неожиданно спросил: — Да вы раньше-то хоть видели змею? — Нет, в первый раз, — виновато улыбнулся учитель. — Там, где рос, никаких гадов не водится. Я же с Кубани. Там нет таких гор и тайги такой нет. Мы стояли с открытыми ртами, слушали. Вот тебе и на! Нам надо было учителя-то оборонять, а мы?! Прошли годы, много, ох много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя — с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем-отчеством, но и лицом они походили друг на друга. Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили... (.483 слова) (По В. П. Астафьеву. Последний поклон)

Автор: Гость